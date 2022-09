Vrijwilligers ook blij met nieuwe tuin bij kerk: veel minder onderhoud

Het beeld van Sint-Theresia in de nieuw aangelegde tuin van de kerk in Lennisheuvel wordt zondag ingezegend. De tuinvrijwilligers zijn er blij mee: minder onderhoud.

Het beeld van de Heilige Theresa kijkt uit over een prachtige tuin. En daar ging een hele geschiedenis aan vooraf. Tuinontwerper Nelleke de Langen uit Lennisheuvel kreeg vorig jaar de vraag vanuit de contactgroep St. Theresia of ze een ontwerp voor de tuin wilde maken. Tot haar grote blijdschap. ,,Deze tuin is heel bijzonder omdat hij grenst aan de kerk maar geen kerkhof is. En dat is natuurlijk meestal wel het geval. Verder is het geen privétuin, maar de poort is wel dicht.”

Buiten kunnen vergaderen

Van Langen kijkt om zich heen in de weelderige tuin. ,,Het moest een tuin worden voor meerdere doeleinden.” Ze somt op: ,,Hij moet gebruikt kunnen worden na een concert of expositie in de kerk, voor een breed publiek. Of na een afscheidsdienst. En de contactgroep wil bij mooi weer buiten kunnen vergaderen. Bovendien moest het onderhoudsvriendelijk zijn. Een waslijst aan wensen dus en dat vond ik een mooie uitdaging. Bovendien vond ik het leuk om iets voor Lennisheuvel te doen.”

Maar eerst moest de verwilderde tuin flink worden aangepakt. ,,Hij was overwoekerd met boompjes en struiken”, vertelt Chris Snik, voorzitter van de contactgroep. ,,De tuin die er nu ligt, heeft maar beperkt onderhoud nodig. Dat is goed te doen voor onze vier tuinvrijwilligers.”

Bloemen voor in de kerk

De Langen gaf twee fraai gedecoreerde hekjes uit de voormalige Boxtelse Maria Reginakerk een plek in de tuin. Ze markeren de korte zijden van twee bloemperken. ,,Daar staan onder meer bessen en planten met rode takken in, en bloemen voor in de vaas. Die worden door de bloemschikgroep voor de kerk gebruikt. Allemaal sterke planten die lang goed blijven.” Het beeld van Sint Theresia staat tegen de kerk aan. ,,Eerst had ik haar op het grasveld gepland, maar dan moest er een betonnen voet komen omdat het grasveld glooit en dan staat ze niet stevig genoeg.”

Jaarlijkse vrijwilligersdag

En hoe gaat de grote dag eruitzien? ,,Om halfelf is de eucharistieviering die in het teken staat van Sint-Theresia”, legt Snik uit. ,,Voor al onze 75 vrijwilligers, want het is tegelijkertijd ook de jaarlijkse vrijwilligersdag, de eerste na de coronacrisis. Maar iedereen is welkom, hoor. Pater Mart Lemmens leidt de eucharistieviering en doet de inzegening.” Snik wijst naar de appelboom in de tuin. ,,We wilden een appeltaart bakken, maar er zaten maar twee appels aan de boom. Dus nu hebben we maar iets besteld, anders zou het wel een erg klein taartje worden.”