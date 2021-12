Vrouw (27) ontvoerd in Schijndel en teruggevonden in Sint-Oedenrode, man (28) aangehouden

Op de Wilhelminalaan in Schijndel zag een getuige dat een vrouw in een groene auto getrokken werd. Volgens de getuige leek de vrouw niet vrijwillig in de auto te willen stappen. Daarom maakte de persoon een melding bij de politie.

Beschrijving van auto

Door een beschrijving van de auto, vond de politie de vrouw aan het eind van de middag terug in een woning aan de Biesheuvelstraat in Sint-Oedenrode. Een 28-jarige man die in de woning aanwezig was, is aangehouden.