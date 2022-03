Vrouw (35) aangehouden voor mensenhandel en verkoop neppe merkkleding in Sint-Michielsgestel

In samenwerking met de gemeente en het OM heet de politie maandag vijf doorzoekingen gedaan verspreid over Oost-Brabant, met name in de regio Den Bosch. Daarbij heeft de politie een grote hoeveelheid neppe merkkleren, parfums, schoenen en een contant bedrag in beslag genomen. Het gaat om enkele duizenden euro's, meldt een politiewoordvoerder.