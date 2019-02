Vrouw die overleed bij ongeluk op A2 bij Best is 24-jarige Eindhovense

Bestuurder racet met 143 km/u over 60-kilometer­weg in Sint-Michiels­ges­tel

11:24 SINT-MICHIELSGESTEL - De politie heeft een uitgebreide politiecontrole gehouden op de Esscheweg in Sint-Michielsgestel. Op de weg is een maximumsnelheid gesteld van 60 kilometer per uur. Een grote groep automobilisten was daar niet van op de hoogte of negeerde dat maximum.