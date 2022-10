Wandelen langs paddenstoelen? Dat moet je nú doen, hier....

Groote Waterloop wordt natuurlij­ke verbinding tussen de Scheeken en het Dommeldal

LIEMPDE - Meer ruimte maken voor water. Na een kurkdroge zomer is het geen verrassing dat dat hoog op de agenda staat bij waterschap De Dommel. Het schap slaat twee vliegen in één klap bij een nieuw project van de Groote Waterloop in Liempde.

28 september