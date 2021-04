Wandelroute door ‘oerbos’ al in de maak: ‘Maar wel rekening houden met privacy van omwonenden’

Wietkweke­rij van 480 planten opgerold in loods in Schijndel

30 maart SCHIJNDEL - In een loods aan de Spoorlaan in Schijndel is dinsdag een in werking zijnde hennepkwekerij opgerold. Agenten troffen bijna 480 planten aan. Dat meldt een wijkagent op sociale media.