Wéér een Pasen zonder Paaspop: ‘Het is zo saai’

VIDEO Waar blijven die vrouwelij­ke sterren­chefs?

29 maart BOXTEL - ‘Thuis staat meestal de vrouw in de keuken en dekt de man hooguit de tafel. In een restaurant doen we precies het tegenoverstelde. Heel apart eigenlijk’. En dus vraagt chef Ayesta van Hoek, van restaurant de Koetsier in Boxtel, zich ook dit jaar tijdens de uitreiking van de Michelin-sterren weer af: ‘Waar blijven die vrouwelijke sterrenchefs?’