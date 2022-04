Weinig interesse van jeugd voor fanfares, en dus worden leerlingen van Boxtelse basisscholen deze week muzikaal ontvangen op het schoolplein

Onder de naam Stichting Joop doet het ensemble in de landelijke Kindermuziekweek iedere ochtend een ander schoolplein in de gemeente aan. Daarna krijgen de kinderen een workshop. Ze zingen liedjes, tikken hun potloden mee op verschillende ritmes en krijgen les over houten- en koperen blaasinstrumenten. En er wordt natuurlijk ook op de instrumenten gespeeld.

De Boxtel’s Harmonie en Fanfare St. Arnoldus brachten in 2019 hun jeugdopleidingen samen in Stichting Joop (Jongeren Opleiding voor blaas- en slagwerkinstrumenten). ,,Kinderen kunnen bij ons zes weken lang verschillende instrumenten uitproberen", vertelt secretaris Paul Hermans. Daarna krijgen de kinderen - in eerste instantie een half jaar - les in het instrument van hun keuze, waarbij ze vanaf het begin al in een groep samenspelen. Vervolgens kunnen ze beginnen in een echte opleiding bij een gecertificeerde docent.

Leeninstrumenten

Om naast de kinderen ook de ouders enthousiast te maken, zorgt Stichting Joop zorgt voor een leeninstrument. ,,Een paar voetbalschoenen is een stuk goedkoper dan een saxofoon. Dus wordt er toch vaak voor sport gekozen over muziek.”

Het ultieme doel van Joop: nieuwe aanwas voor de drie fanfares en de twee harmonieën die de gemeente Boxtel rijk is. ,,Want dat is echt fors afgenomen afgelopen jaren.” Maar het staat kinderen die les hebben bij Joop vrij om iets anders met hun instrument te gaan doen.

Door corona is de Kindermuziekweek de échte aftrap van Joop geworden. Zaterdagmiddag wordt de week afgesloten met een open dag bij Joop. Kinderen kunnen tussen twee en vier 's middags verschillende blaasinstrumenten uitproberen in het Muziekhuis aan de Passage Riche.



