Wethouder Meierijstad: ‘Natuurlijk heb ik gevloekt om mijn vertrek’

Een opera in drie delen. Zo omschrijft wethouder Eric van den Bogaard bestemmingsplan Bunderse Hoek in Veghel dat voor een derde kans gaat. Het al jaren slepende bouwplan in de wijk De Bunders is het laatste grote dossier dat hij komende donderdag door de raad van Meierijstad verwacht te ‘loodsen'. Heel graag had hij nog veel meer belangrijke plannen tot een goed einde gebracht, maar donderdag wacht zijn vervroegde afscheid als wethouder. Een min of meer gedwongen afscheid na de breuk binnen zijn partij Team Meierijstad in maart.