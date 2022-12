Wim (75) had zelf nooit een trekpaard, maar is er helemaal gek van en loopt over van de feitjes en kennis

Aanschui­ven, omrijden, ergernis... Hoe blijf je weg uit de verkeers­cha­os en de files in Boxtel?

BOXTEL - Wegwerkzaamheden, wegwerkzaamheden en nog eens wegwerkzaamheden. Het verkeer in Boxtel komt deze dagen om in de wegomleidingen, lange wachtrijen en verkeerschaos. Een ritje naar de Action, iemand ophalen van het station of simpelweg even naar de supermarkt op en neer verandert zo bijna in een halve dagtaak.

22 november