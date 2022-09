Winkeldeuren Boxtel vaker dicht vanwege hoge energiekosten

De politiek in Boxtel droeg in juni het college al op zo snel als mogelijk in overleg met de winkeliers te komen tot een deur-dicht-actie.



Niet alle middenstanders stonden daarbij te juichen. Volgens een aantal zullen veelal gesloten winkeldeuren niet leiden tot een bruisend en uitnodigend centrum. Een mening die de politieke groepering Balans deelt. ,,Het al dan niet sluiten van deuren staat los van een bruisend centrum”, stelt het college in antwoord op vragen van Balans over de gang van zaken.