Wipkip, glijbaan of boomstammen. Zegt u maar wat met de 400 speelplekken in Boxtel moet gebeuren

Meierij­stad zit in de maag met groenteboe­ren op de markt in Schijndel

DEN HAAG/SCHIJNDEL – Een conflict over een groentekraam op de weekmarkt in Schijndel sleept voort. De rechtbank in Den Bosch oordeelde eerder dat een groenteman die naast de plek greep, een nieuwe kans moet krijgen om zich aan te melden. De gemeente vraagt de Raad van State nu om die uitspraak te blokkeren.

3 juni