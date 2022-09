Wonen in een molen: knalgele keuken, ronde muren en heel veel kamers

43ste Hartemèrt in Schijndel: ‘Je moet je steeds weer laten zien en horen’

SCHIJNDEL - ,,Welke muziek er bij een ‘Lazy Summer Sunday’ past? Wat dacht je van Summertime van George Gershwin of The Girl from Ipanema uit de jaren zestig”, beantwoordt Ellen van Breugel van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia de vraag.

25 augustus