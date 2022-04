‘WSD-mensen naar leuk werk begeleiden, daar ligt mijn passie’

Het is elke dag Pa­rijs-Rou­baix in Gemonde: nog één jaar hotseknot­sen dan is het voorbij

GEMONDE - Het is misschien wel de allergrootste ergernis van Gemondenaren: de slechte staat van de Lambertusweg en Dorpstraat, de doorgaande weg in het dorp. Met of zonder rollator, op de fiets of wandelend. Hotseknotsen naar de Schuif of Kloosterzicht, de Lambertusschool en straks het nieuwe dorpshuis de Stek. Komt er een einde aan die ellende?

21 april