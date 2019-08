Zeer grote brand op landgoed Haarendael in Haaren, rook tot in verre omtrek te zien

Berg nestkast­jes voor mezen in Gestel om zo processie­rups te bestrijden

30 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - Ze laten er geen gras over groeien in Sint-Michielsgestel. Om volgend jaar beter de strijd aan te spannen tegen de eikenprocessierups, is de gemeente een actie begonnen met nestkastjes maken voor koolmezen en pimpelmezen. Dat is de natuurlijke vijand va de rups. Inmiddels staat de teller op 435 kastjes.