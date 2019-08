Zeer grote brand verwoest landgoed Haarendael in Haaren, blussen gaat tot in de nacht duren

Eigenaar landgoed Haarendael na verwoesten­de brand: ‘Het is een drama’

20:24 HAAREN - Eigenaar Wim Vugts van Landgoed Haarendael was zaterdagavond rond acht uur op weg van zijn vakantieadres in Zeeland naar Haaren. ,,Het is een drama. Ik begrijp van de politie dat de brandweer de zijvleugels en de kapel proberen te redden.”