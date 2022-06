‘Zelf ook opletten in het verkeer, God kan niet alles’

Prettig vermoeid thuiskomen na een dag op zorgboerde­rij Heesdonck

SCHIJNDEL - Zorgboerderij Heesdonck, met -ck. Het staat heel chic op het bord bij de gelijknamige zorgboerderij aan de Boxtelseweg in Schijndel: Heesdonck. „Maar het is echt niet meer dan een verbastering van onze achternamen”, zegt Mari van Heesch met een lach. Zondag is er open dag.

11 juni