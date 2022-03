Zijn zij de beste monteurs van Nederland? Sven en Gijs van Yuverta Boxtel maken kans op kampioenschap

„Storingen detecteren en sleutelen aan landbouwvoertuigen en -machines”, dat is volgens Gijs van Kessel (19) kort gezegd wat een monteur mobiele werktuigen doet. Hij en zijn studiegenoot aan Yuverta Boxtel, Sven van Gils (20), komen donderdag en vrijdag uit op het Nederlands Kampioenschap in de jaarbeurs in Utrecht.

De opdrachten op het kampioenschap, dat Skills the Finals heet, bestaan volgens de jongens – beide in hun laatste jaar van de opleiding – vooral uit het diagnosticeren van een probleem. „Een tractor doet het bijvoorbeeld niet meer. Dan moeten wij uitvinden waarom niet en dat uitleggen aan een jury”, vertelt Gijs.

Tijdsdruk

Dat is precies waar de jongens voor opgeleid zijn. Toch ziet zo’n wedstrijd er net wat anders uit dan de werkelijkheid. „We krijgen iedere dag twee opdrachten. Die moeten we dan binnen twee of drie uur uitvoeren. In het echt is die tijdsdruk er niet. Ooit heb je storingen die je zo gevonden hebt, ooit gaat er zo een hele dag overheen.”

Nog een verschilletje: „Op stage of straks op werk komen vaak klanten langs die al weten wat het probleem is. Dan moet je het alleen nog verhelpen”, vertelt Sven. „Op het kampioenschap gaat het wat minder om het sleutelen”, zegt Gijs. „We hoeven geen banden te verwisselen of motorblokken uit elkaar te halen.”

Hintje droppen

Gijs en Sven werken overigens niet samen, ze nemen het tegen elkaar en nog vier andere kandidaten op. Maar wat als Sven nou binnen no time de storing heeft gevonden en Gijs nog niet? „Misschien dat ik wel een hintje drop, maar het blijft natuurlijk wel een wedstrijd”, lacht Sven.

„We hebben afgesproken dat het echt ieder voor zich is”, vertelt Gijs. „Dus als de een wel de storing kan vinden en de ander nog niet, gaat hij niet de ander helpen. Het moet wel leuk blijven.”

Niet geoefend

Woensdagmiddag vertrokken de twee studenten naar Utrecht. „Eerst inchecken in het hotel en dan krijgen we een rondleiding in de jaarbeurs en wordt ons verteld wat precies de bedoeling is.” Of ze geoefend hebben? „Niet speciaal”, zegt Sven. „Maar dit is wat we op stage heel de dag doen.”

Tussen hun eigen opdrachten door hoeven en Gijs en Sven zich overigens niet te vervelen. Tijdens Skills the Finals strijden namelijk ruim zeshonderd vmbo- en mbo-studenten om de titel Nederlands kampioen in allerlei verschillende vakgebieden. Genoeg te zien dus.



