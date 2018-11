Zo'n 270 kilometer in de auto voor de allereerste tickets voor Paaspop 2019

De allereerste tickets voor Paaspop 2019 zijn voor Maria van Geffen uit Schijndel, of eigenlijk ook weer niet. ,,Ze zijn voor mijn man en onze zoons", zegt de Schijndelse die helemaal vooraan in de rij staat. Om exact 17.00 uur deze vrijdag koopt Maria van Geffen de eerste kaarten tijdens de jaarlijkse Launchparty op de Markt van Schijndel. Van Geffen stond al om 16.15 uur in de rij. ,,Vorig jaar moest ik lang in de rij staan, ik dacht laat ik nu maar op tijd gaan.” Zelf bezocht zij het festival maar één keer. ,,Dat is echt jaren geleden, toen was het nog in de manege te doen.” Nu zijn de tickets dus voor haar familieleden. ,,Voor 5 december, zij weten ervan hoor. Ik blijf lekker thuis, zorg voor de catering voor de rest van het gezin.”

Het aftellen naar de festivalopener is begonnen, nog 147 dagen te gaan totdat de poorten van Paaspop weer open gaan op 19 april 2019. Tientallen mensen staan deze vrijdag in de rij voor de eerste tickets. Op de Markt staat een enorme tent in de vorm van een gele onderzeeboot. In deze yellow submarine is het lekker warm en er staan dj's live muziek te draaien. Buiten speelt een bandje swingmuziek.