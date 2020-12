Zoekactie op de Dommel naar vermiste Rob van Berkel (75)

Expositie ‘Gegijzeld, maar niet verslagen’ weer te bezoeken in Beekvliet­boer­de­rij

23 november SINT-MICHIELSGESTEL - Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren en Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar hebben de expositie over de gijzelaars in Beekvliet en de Ruwenberg 1942-1944 in de Beekvlietboerderij weer geopend. Door de covid-regels was die expositie tijdelijk niet te bezichtigen.