Zonnebloem Schijndel halve eeuw: ‘Het is meer dan alleen de rondvaartboot’

Blijdschap maar toch ook een enkele zorg over nieuwbouw basis­school Esch

ESCH - Hitte en lekkages: de staat van de Willibrordusschool in Esch is al jaren niet best. En dus is iedereen, van schoolleiding en ouders tot de buurt, blij dat de gemeente Boxtel kiest voor een geheel nieuw gebouw voor de basisschool. Toch is er één ding waar de dorpsbewoners zich zorgen om maken.

1 april