Zorgen over lerarentekort in Meierij nemen toe

BOXTEL/SCHIJNDEL - Het lerarentekort is het meest nijpend in de Randstad, maar ook in de regio Meierij speelt het op. ,,Het tekort aan leerkrachten is een steeds groter probleem.”

In de meeste gevallen lukt het nog om vervanging te regelen voor uitgevallen leerkrachten op basisscholen in de regio Meierij. Maar in 48 gevallen kreeg de vervangers- en invallerspool (VIP) van De Dommelgroep het dit schooljaar niet voor elkaar om vervanging te regelen. ,,En iedere dag zonder leraar is er een te veel", zegt voorzitter Ton Reijnen van De Dommelgroep. Deze organisatie regelt vervanging voor veertig basisscholen, die vallen onder de schoolbesturen Sint-Chistoffel (Boxtel), SKOPOS (Schijndel), Leijestroom (Vught), SKIPOS (Sint-Michielsgestel) en SKOSO (Sint-Oedenrode).

‘We konden al 20 keer geen vervanging regelen’

Vooral dit kalenderjaar speelt het tekort aan leraren op in de regio van De Dommelgroep. ,,We konden sinds 1 januari 2019 al 20 keer geen vervanging regelen. Dan staat een directeur voor de klas, delen we de klassen op of moeten we de klas naar huis sturen. Ik weet niet hoe vaak dat gebeurd is, maar dat is het laatste wat we willen. Uiteraard zorgen we wel dat de kinderen opgevangen worden als ouders niet thuis zijn.” |



Reijnen is nu twee jaar voorzitter van De Dommelgroep, maar hij ziet het probleem alleen maar groeien. Toch is het tekort aan leerkrachten hier nog niet zo groot als in de Randstad. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roept nu op om deze week bewust géén vervanging te regelen voor zieke collega's, zoals het Brabants Dagblad maandag meldde. Op deze manier wil AVS het probleem van het lerarentekort nog meer op de kaart zetten.

De Dommelgroep doet niet mee aan deze actie, aldus Reijnen. ,,Dat zouden we geen goed signaal vinden. Het lukt ons met de vervangingspool meestal nog goed om een vervangende leraar te vinden. Aan de andere kant nemen ook bij ons de zorgen toe. De vooruitzichten zijn niet positief.”

Geen griepgolf

De regionale schoolbesturen willen niet afwachten met welke oplossingen de politiek komt. ,,We kijken ook zelf hoe we meer leraren kunnen aantrekken. Goed werkgeverschap staat voorop. Ook het vinden van schooldirecteuren is steeds moeilijker, ook hier werken we aan.”

Volgens Reijnen is hier geen sprake van een griepgolf onder leraren, zoals uit een landelijke enquête bleek. ,,Er zijn zeker leraren die ziek zijn, maar van een griepgolf kunnen we nog niet spreken.”

‘Nog geen noodsignalen over griepgolf’

Expres geen vervanging voor zieke collega's regelen gaat ook Esmée Smits nog iets te ver, zij is voorzitter van het college van bestuur van Stichting Stroomm (15 openbare basisscholen in Sint-Michielsgestel, Boxtel, Haaren, Vught, Maasdriel en Zaltbommel). ,,Ik krijg op dit moment nog niet allerlei noodsignalen over een griepgolf.’’