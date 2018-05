013 cancelt show van heavy metal-band na vermeende 'nazi-verheerlijking'

TILBURG - De Poolse heavy metal-band Infernal War is zaterdagavond niet meer welkom in poppodium 013. De band zou ter discussie staan vanwege een 'ziekmakende fascinatie' voor de gruweldaden van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Dat maakte BBC News gisteren bekend.

Infernal War speelde afgelopen week diverse concerten in Engeland. Tijdens een show in muziekzaal The Globe in Cardiff zou zijn gebleken dat de band de nazi's zou verheerlijken, schrijft de BBC. De Poolse formatie zou bekendstaan om hun sympathie voor het nazisme.

013 werd donderdag geïnformeerd over enkele uitlatingen van de band. ,,Wij zijn ons ervan bewust dat in de extreme muziekstromingen vaak provocerende meningen zijn te horen en zien en wij willen dit ook niet uit de weg gaan, maar dit ging ons een stap te ver en was té aanstootgevend'', aldus Gijs Garenfeld van 013. 'In dit specifieke geval zitten er ook uitspraken bij waar wij als 013 niet achter kunnen staan', liet het poppodium vrijdag weten.

'Herr Warcrimer'

Volgens de Engelse organisatie Hope not Hate zou de naam van de band verwijzen naar de naam 'Infernal SS' en zou de leadzanger op het podium staan als 'Herr Warcrimer'. Maar in een verklaring ontkent de band sympathisant te zijn. Het is onduidelijk of ze op het podium dit gedachtegoed uitdragen.

Niet overtuigend

Garenfeld: ,,We hebben nog nagevraagd hoe het precies zat, maar het antwoord was voor ons niet overtuigend genoeg en dus hebben we de boeker laten weten dat we het optreden wilden cancelen.''

Het Centraal Joods Overleg (CJO) is blij met de afgelasting. Volgens dit orgaan zou het eerste officiële promo t-shirt van Infernal War bedrukt met de tekst 'Pure Elite Aryan Terror'. Ook kent de band nummers met titels als Jewhammer en Czarne Legiony SS, stelt het CJO. Het CJO stelt verder dat optredens op extreem rechtse festivals en samenwerkingen met bekende neo-nazistische bands Infernal War tevens niet onbekend is.

In Engeland is de gehele tour van de band inmiddels gecanceld. Zondag zou de band ook optreden in Amstelveen, bij popzaal P60. Maar die organisatie trok samen op met 013 en annuleerde vrijdag de show. ,,Dit deden wij op basis van eerder verschenen interviews en uitspraken van de band die we hebben gezien, en ook naar aanleiding van hun eerste EP, waarop het nummer 'Jewhammer' staat'', zegt Jaimy Buckert van P60. Samen met 013 werd besloten het concert af te lasten omdat 'het niet te verantwoorden was'.