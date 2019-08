1,5 miljoen voor een rijtjeshuis in Amsterdam? Dit koop je daarvoor in Brabant

Anderhalf miljoen euro voor een ‘doodnormaal rijtjeshuis’ in Amsterdam-Zuid. Die advertentie deed deze week heel wat stof opwaaien. Voor dat bedrag koop je in andere delen van het land heel andere huizen. Wat zou je in Brabant kunnen kopen als je bereid bent 1,5 miljoen uit te geven?

Als je met het budget van 1.500.000 euro rond zou kijken naar een droomhuis in Brabant, zijn er ook genoeg keuzes. Waar je in Amsterdam een rijtjeshuis met een woonoppervlakte van 144 vierkante meter krijgt, is de keuze in deze regio iets ruimer qua oppervlakte.

Met het vastgestelde budget van anderhalf miljoen euro kunnen we het duurste huis van Brabant overigens bij lange na niet betalen. In Oisterwijk staat een villa te koop voor bijna 6 miljoen. Maar dan heb je ook wat.

Villa met indoor zwembad en sauna in Eindhoven

Volledig scherm Floresstraat 15 © Funda.nl Voor precies 1.500.000 euro mag deze Eindhovense villa aan de Floresstraat van eigenaar wisselen. Voor dat bedrag krijg je vier slaapkamers, twee badkamers, een sauna en een groot indoor zwembad. De tuin ligt volledig op het zuiden, dus je kunt er altijd in de zon zitten om naar de vissen in je vijver te kijken.



Het huis is in 2013 nog helemaal gerenoveerd en staat op een perceel van 1.992 m2.

Een huis met manege in Nuenen

Volledig scherm Refelingse Heide 1 -3 © Funda.nl Drie voor de prijs van een: op de Refelingse Heide in Nuenen staat een woning te koop die naast een woonhuis ook een los appartement en een complete manege bevat. Je kunt er maar liefst vijftien paarden stallen, rijden en verzorgen. Leuk feitje: volgens de milieuvergunning mag je er ook tien schapen houden. En dat voor maar 1.500.000 euro.



Door de bosrijke omgeving is het er volgens de beschrijving erg rustig, terwijl het complex op slechts vijftien minuten rijden van Eindhoven Airport ligt.

Historische villa uit 1901 in Geertruidenberg

Volledig scherm Oude Stadsweg 1 © Funda.nl Villa de Pinksterbloem werd in 1901 gebouwd en is onlangs volledig gerestaureerd. Het is een opvallend gebouw dat lokaal bekend staat als ‘Het kasteeltje van Allard’. Sinds twee maanden staat het te koop. Het huis heeft 11 kamers, waaronder een fitnessruimte, biljartkamer en servieskamer.



Het staat op 7.125 m² grond, waarop ook een koetshuis en een oud kanon te vinden zijn. De woning is dan ook een monument en moet 1.500.000 euro kosten.

Rijksmonument dat lijkt op Versailles in Tilburg

Volledig scherm Koningshoeven 20 © Funda.nl Voor ruim een ton minder dan het Amsterdamse rijtjeshuis kun je in Tilburg je eigen stukje Versailles bezitten. Het kleine kasteeltje is helemaal in de originele staat teruggebracht, compleet met klassiek, barok interieur en gouden keuken. Op de zolder van het huis vind je een groot atelier. Sinds 1994 is het een officieel Rijksmonument.



Het huis is gebouwd in 1886 en staat op een stuk grond van 4.478 m². Op dat terrein staat ook nog een gastenverblijf/zomerverblijf dat nog gerestaureerd moet worden. Voor 1.350.000 euro is het allemaal van jou.

Landhuis met wijnkelder in Udenhout

Volledig scherm Groenstraat 82 A © Funda.nl Als je denkt aan een landhuis, dan is de kans groot dat je je iets voorstelt wat precies lijkt op deze woning in Udenhout. Met een strakke Franse tuin, twee badkamers en heuse wijnkelder. De bewateringsinstallatie van de tuin is volledig computergestuurd en staat aangesloten op een eigen waterput. Ook staat er een kleine plantenkas in de tuin.



Het huis staat pas vijf weken te koop en mag voor 1.495.000 euro weg.

Hoe duur is een vergelijkbare rijtjeswoning dan in Brabant?

Wat zou je in Brabant dan betalen voor een huis dat qua type, kamers en woonoppervlakte hetzelfde is als het huis in Amsterdam? De anderhalf miljoen ga je zeker niet aantikken.

Bij dit rijtjeshuis aan de Espengaard in Goirle betaal je ruim 1,2 miljoen minder. Dit huis heeft net als het Amsterdamse rijtjeshuis een woonoppervlakte van 144 m2 en 5 kamers. Het perceel waar het huis op staat is zelfs nog iets groter dan dat in de hoofdstad. Voor slechts 277.500 euro staat dit keurige, standaard rijtjeshuis te koop.

In Deurne vinden we een rijtjeshuis dat 6 kamers heeft, in plaats van de vijf kamers in Amsterdam. Deze kost slechts 199.000 euro, maar je moet er nog wel veel aan verbouwen.

Maar niet alleen in de dorpen is de prijs een stuk lager. In Tilburg staat voor € 239.500 euro ook een rijtjeshuis te koop dat vergelijkbaar is met de dure woning in de hoofdstad. Het is maar net op welk huis je verliefd wordt.

