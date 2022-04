100-jarige broodbaklegende Wim deelt zijn recept

Nieuwsover­zicht | Agent verdacht van dood door schuld - Forse stijging van zorgpre­mies ver­wacht

In Steenbergen zijn tien Colombianen aangehouden bij de vondst van een cokelab. De eigenaar van de loods zegt 'enorm geschrokken’ te zijn. Verder had de agent die in Waalwijk een 27-jarige man doodschoot, niet op hem mogen schieten. De agent wordt daarom verdacht van dood door schuld. En de zorgverzekering zou volgend jaar wel eens een stuk duurder uit kunnen vallen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

31 maart