100 man op Chasséveld in Breda voor demonstratie tegen coronaregels, ondanks Rotterdamse rellen

DJ Joost Eras van de organisatie meldt geschrokken te zijn van de gebeurtenissen in Rotterdam. ,,Het was niet fijn om midden in de nacht wakker te worden gebeld met deze berichten.” Hij heeft onmiddellijk contact opgenomen met de politie. Eerst per Whatsapp, in de ochtend ook nog telefonisch. ,,Op basis daarvan hebben we besloten de demonstratie door te laten gaan.” Wel zal er extra politie op de been zijn, zichtbaar en niet-zichtbaar, en past de organisatie de muziek iets aan. ,,We draaien een wat zachter genre.”