113.000 coronaboetes uitgeschreven sinds begin uitbraak: veel in Tilburg, Eindhoven en Bergen op Zoom

Eindhoven, Tilburg, Bergen op Zoom

Relatief veel boetes werden uitgedeeld in de grote steden, in Brabant bijvoorbeeld in Eindhoven (2034 boetes) en Tilburg (2256 boetes). Bergen op Zoom scoorde met 714 boetes (10,6 per duizend inwoners) relatief gezien het hoogst. Verklaarbaar, volgens de politie. ,,In grote steden wonen meer mensen dicht bij elkaar dan op het platteland. Ook is er daarom in steden meer politie op straat.”