15 nieuwe patiënten overleden aan corona, in totaal 759 gevallen in Brabant

In totaal zijn er nu 58 mensen in Nederland overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. Sinds dinsdag zijn er landelijk 346 ‘nieuwe’ mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2051. In totaal zijn 408 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, meldt het RIVM.

Opvallend

Een gemeente waar het aantal opvallend is gestegen is Breda: van 96 naar 105. Ook in Oss is daar sprake van: daar liep het aantal op van 14 naar 20. In Boekel was er eerder sprake van van 14 besmette mensen, dat zijn er nu 19. In Tilburg zijn er zeven besmette mensen bijgekomen: van 88 naar 95. In Landerd is het aantal van 14 naar 16 geschoten. In Den Bosch ging het aantal van 24 naar 30.