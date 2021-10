150 wapens ingeleverd in Oost-Brabant tijdens landelijke actie

In het basisteam Maas & Leijgraaf, waar deze regio onder valt, ging het om 42 wapens. In het gebied Gennep/Venray werden zeven wapens ingeleverd. Daar ging het om drie sierdolken, twee vouwmessen en twee sierzwaarden.

Actieplan

De landelijke actie komt voort uit het landelijk actieplan ‘Wapens en Jongeren’ en is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met gemeenten, politie, openbaar ministerie en jongerenwerk. De landelijke campagne in de actieweek richtte zich vooral op het terugdringen van het aantal steekincidenten onder jongeren door hen de gelegenheid te geven om zonder verdere vragen wapens in te leveren. Alleen deze week gold dat voor alle ingeleverde wapens geen straf wordt gegeven voor verboden wapenbezit.

Opbrengst

In de regio Oost-Brabant deden twaalf gemeenten mee aan de landelijke actie: Eindhoven, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Mill, Sint Anthonis, Uden, Oss, Bernheze en Helmond. Wapens konden ingeleverd worden op een aantal politiebureaus in de regio.

De actie was in de eenheid Oost-Brabant vooral gericht op het inleveren van steekwapens, maar ook zijn er enkele vuurwapens ingeleverd. Deze werden na een telefoontje thuis opgehaald. Onderzocht wordt of er een misdrijf mee is gepleegd. Voor alle overige wapens stonden op een aantal politiebureaus kliko’s klaar, waar zonder verdere vragen wapens in kon worden gedeponeerd.