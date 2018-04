17-jarige scheidsrechter probleemwedstrijd: 'Supporters stonden me op te wachten'

Na de overtreding op een speler van Irene'58 volgde een schop tegen zijn hoofd. Scheidsrechter Brian van Geffen kende geen genade en trok een rode kaart. Alweer de derde voor SC Hoge Vucht, en dat trokken de supporters kennelijk niet. Ze stroomden zondagmiddag het veld op, er werd getrokken en geduwd. Van Geffen zelf zag het van een afstandje aan, besloot nadien om beide elftallen naar de kleedkamer te dirigeren. Daar overlegde hij met een waarnemer van de KNVB: staken of een afkoelingsperiode? Het werd hervatten. Acht spelers van de thuisclub, elf van Irene'58. De gasten wonnen de topper in de vierde klasse C dus eenvoudig: 0-3. Ook Van Geffen had het nadien makkelijk: er viel niets meer voor.

Gelazer in het veld, dat gaat sommige scheidsrechters niet in de kouwe kleren zitten. Maar de leidsman uit Hedel had er geen last van. En dat is opmerkelijk: hij is pas zeventien jaar. "Ik heb bij mezelf nagegaan in hoeverre ik er door mijn fluiten zelf schuldig aan was. Volgens mij heb ik geen grote fouten gemaakt. Het ligt niet aan mij, maar aan het team van Hoge Vucht. Dus glijdt het van me af."

Een club met een reputatie

SC Hoge Vucht uit Breda, het voormalige Barça, heeft een reputatie, zo ontdekte Van Geffen maandagmiddag toen tientallen berichten op zijn Facebookpagina landden. "Verschillende scheidsrechters schreven dat ze met die club problemen hebben gehad. Ik kreeg ook veel steunbetuigingen. Dat was fijn."

Van Geffen was al benieuwd waar hij terecht zou komen. "Ik bereid me altijd goed voor door de websites van de clubs te bezoeken. Hoge Vucht had geen site, dus wist ik niks over het eerste elftal en de club. Tijdens de wedstrijd hoorde ik de spelers van de thuisclub al klagen dat ze van de KNVB niet zouden mogen promoveren. Alle scheidsrechters zouden tegen die club zijn, ik zou daar ook bij horen. Veel gemekker dus, maar ze hebben het er zelf naar gemaakt. Dat begon bij het eerste doelpunt van Irene. Kreeg een verdediger ook nog een gele kaart. Blijkbaar voelden ze zich dubbel gepakt."

Paar supporters stonden me op te wachten

Meevaller: "Toen ik na afloop naar de kleedkamer ging, stonden bij de trap - die kleedkamer was boven - een paar supporters me op te wachten. Maar ik werd netjes beschermd. Met mij is dus niks gebeurd. Naderhand ben ik ook in de bestuurskamer geweest." Zijn vader, moeder, opa en oma en zijn zus zagen het allemaal gebeuren. Schrikken? "Nee", zegt zijn moeder. "Brian is heel nuchter, erg rustig."

Van Geffen, die over deze onverkwikkelijke wedstrijd vier rapporten schreef, begon bijna vier jaar geleden met fluiten bij zijn voetbalclub Jan van Arckel in Ammerzoden. Het is wel erg jong. "Ik heb graag de touwtjes in handen. Ben ook een regelaar." Zo zit hij bij jeugdwerk De Molshoop; op school - zes atheneum van het Jeroen Bosch College in Den Bosch - is hij er als de kippen bij als er een feestje moet worden georganiseerd.

Veel complimenten

Vorig seizoen deed hij de cursus voor KNVB-scheidsrechter, na de winterstop het 'grote' werk: fluiten van tweede elftallen, vijfde- en vierdeklassers. "Het is altijd goed gegaan. Eén keer een klein opstootje, veel complimenten gekregen."