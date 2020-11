18 graden om 07.00 uur: het is opvallend warm voor een novemberochtend

Om middernacht was het al 17,3 graden in De Bilt en in de loop van de nacht werd het alleen maar warmer. Het weerstation in De Bilt slaat uit tot 18,5 graden in de ochtend. In Zuidoost-Brabant was het om 07.00 uur bijna 19 graden, in Noord-Holland werd zelfs 19,1 graden gemeten.