2,4 miljoen Nederlanders stemden vier jaar geleden niet: hoe zit dat in jouw gemeente?

In totaal koos zo’n 18 procent van de kiesgerechtigden er voor om niet te stemmen, blijkt uit cijfers van de Kiesraad. In Tilburg was de groep niet-stemmers in 2017 het grootst. Maar liefst 24,8 procent van de kiesgerechtigden brachten hun stem niet uit. In Rucphen besloot 24,1 procent om niet te stemmen. Helmond volgt met 23,6 procent van de kiesgerechtigden die niet naar het stemhokje gingen.