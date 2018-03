20-jarige slachtoffer uit te water geraakte auto in Breda overleden

BREDA - Het 20-jarige slachtoffer van de auto die te water raakte aan de Markkade in Breda is afgelopen nacht overleden in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de toedracht loopt, meldt de politie.

Er zaten twee mensen in de auto, die rond 03.50 uur het water in reed. Een 19-jarige inzittende klom er zelfstandig uit, maar zijn 20-jarige bijrijder zat vast. De brandweer kon hem in zorgwekkende toestand uit het voertuig halen. Op de kade is hij gereanimeerd. Hij is zaterdagnacht overleden in het ziekenhuis.

Het was vrijdagnacht nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De 19-jarige inzittende verklaarde dat de auto door de gladheid van de kade af gleed. De politie onderzoekt of dat ook echt het geval was.

Duikers

Duikers van de politie zijn zondagmiddag aan de Markkade in Breda om een auto uit het water te halen. Het voertuig raakte vrijdagnacht te water. De auto is op een bergingsvoertuig geplaatst en is meegenomen voor sporenonderzoek.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de auto maandag door de brandweer uit het water werd gehaald, maar om nog onbekende reden is dat een dag vervroegd. De Markkade is deels afgesloten voor verkeer; tussen de Etnastraat en de Zoete Inval. Verkeer wordt omgeleid.