2018: nu al 61 doden op Brabantse wegen

EINDHOVEN - In de eerste vijfeneenhalve maand van dit jaar zijn op de Brabantse wegen al minstens 61 dodelijke slachtoffers gevallen. Over heel 2017 vielen 98 doden in het verkeer te betreuren. De provincie spreekt van een ‘bijzonder slecht eerste halfjaar’.

,,Er is sprake van een trend waar wij ons als wegbeheerder en initiatiefnemer van ‘Nul Verkeersdoden’ ernstige zorgen over maken”, zegt verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat.



Volgens de provincie laten ook de eerste officieuze cijfers in de rest van het land ‘een stijgende lijn van dodelijke ongevallen zien’. “Een oorzaak daarvoor kunnen we nog niet benoemen. Mogelijk heeft het te maken met toenemende drukte in het verkeer of toch het gebruik van smartphones.”

Spookrijder

Afgelopen weekend was het raak op de snelwegen rond Breda. Op de A16 tussen Breda en knooppunt Galder botste een spookrijder op een medeweggebruiker. Beide bestuurders kwamen om het leven. Op de A59 ter hoogte van Made kwamen twee mensen om het leven: de 16-jarige Dilan Shikhou uit Oosterhout en een 37-jarige man uit Etten-Leur. Het Oosterhoutse slachtoffer zat bij een 18-jarige bestuurder in de auto. Die zit nog in hechtenis. De politie onderzoekt signalen van getuigen dat er voorafgaand aan het ongeluk een straatrace zou zijn gehouden.





Blackspots

Volgens de provincie zijn in Brabant geen specifieke wegen aan te wijzen waar nog sprake is van blackspots. Ongeveer 90 procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door het gedrag van de weggebruiker zelf. Bijvoorbeeld doordat mensen zich af laten leiden, zich overmoedig voelen in het verkeer, snelheidsregels negeren of met drugs of alcohol aan het verkeer deelnemen.





Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde in april cijfers dodelijke verkeersongelukken. Daaruit bleek dat het aantal doden in het Brabantse verkeer was gedaald van 113 in 2016 naar 98 vorig jaar.



Gezien de cijfers tot nu toe, lijkt het jaar 2018 juist af te stevenen op een stijging. Het aantal van 61 doden is bovendien slechts gebaseerd op de ongevalsgegevens van de politie. Mensen die gewond in het ziekenhuis zijn opgenomen en daar na enkele dagen zijn overleden, zitten daar nog niet bij.

Koppositie

“Helaas mogen we als Brabant bijna elk jaar de lijst aanvoeren als het om verkeersslachtoffers gaat”, aldus Van der Maat. “Die ongewilde koppositie is mede te verklaren omdat we hier in vergelijking met andere provincies veel kilometers aan wegen hebben en veel auto- en fietskilometers maken. Als je het aantal verkeersdoden in de auto en op de fiets in Brabant afzet tegen het aantal kilometers dat we reizen, dan belanden we als Brabant in de middenmoot.”

De provincie wil samen met politie, ziekenhuizen, verzekeraars en andere partners de beschikbare data over de aard, locatie en de oorzaken van ongevallen beter in beeld gaan brengen. "We bekijken op welke manier ons verkeersveiligheids- en handhavingsbeleid nog meer aangescherpt kan worden", aldus Van der Maat.

Aanpak gevaarlijke wegen



Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) kondigde eerder dit jaar aan 50 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van gevaarlijke wegen buiten de bebouwde kom. Van der Maat: "Daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar we moeten ons niet rijk rekenen. Die 50 miljoen moet verdeeld worden over het hele land. Als provincie geven wij elk jaar ruim 200 miljoen uit aan de verbetering van de veiligheid op onze wegen. Voor het verkeersveiliger maken van bijvoorbeeld de N631 tussen Rijen en Oosterhout lopen de kosten al snel in de tientallen miljoenen."

