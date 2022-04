22-jarige Lotte is freerunner en doet stunts voor onder andere Mocro Maffia

Nieuwsover­zicht | Gevangene (19) doodgesto­ken in jeugdgevan­ge­nis - Bouw stevent af op crisis

Bij een steekpartij in jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda is een 19-jarige gevangene overleden. Een andere 20-jarige gevangene werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op de A58 reed een 24-jarige Bredanaar dwars door een caravan heen. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. En eindelijk kan het weer: na helemaal geen festival in 2020 en een ieniemienieversie vorig jaar september ging Paaspop vandaag van start. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

15 april