220.000 werkenden leven in armoede

Nieuwsover­zicht | Terreurver­dach­ten opgepakt - Buurthuis en bieb zitten met handen in het haar over corona­check

24 september De anti-terreureenheid van de politie heeft donderdag heel vroeg in de ochtend negen mannen opgepakt in Eindhoven. De verdachten zouden zich bezighouden met het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het gaat om mannen in de leeftijd van 18 tot en met 31 jaar, met stuk voor stuk een Nederlands paspoort. En vooral bij gemeenschapshuizen en sportclubs roepen de nieuwe coronaregels veel vragen op. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.