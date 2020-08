27 tips over voortvluchtige tbs’er Henk Ernst die mogelijk werd gezien in West-Brabant: klopjacht met helikopter levert niets op

Nieuwsover­zicht | Inslikken goudvissen levert man caféverbod op - Geschokte reacties op dood raadslid

23 augustus Zondag is bekend geworden dat de man die zaterdagavond dood werd aangetroffen in Sint-Michielsgestel politicus Jack de Vlieger is. De PvdA’er was actief in de lokale politiek als raadslid. Zijn 22-jarige zoon zit vast als verdachte in de zaak. En verder heeft de uitbater van een café in Eindhoven een caféverbod opgelegd aan een klant die enige tijd geleden twee goudvissen inslikte op het terras. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van zondag.