286 minder auto-inbraken in Brabant, dieven slaan vaker toe in dorpen

In 2020 werden er in Brabant vier procent minder auto's opengebroken dan in het jaar ervoor, blijkt uit een analyse van politiecijfers door Independer. In totaal gaat het om een daling van 286 inbraken. In de Brabantse steden is het aantal het meest afgenomen, in dorpen het tegenovergestelde.

In 25 Brabantse gemeenten was er in 2020 sprake van een forse vermindering auto-inbraken, waaronder alle steden. In 36 gemeenten liepen de aantallen omhoog, dan gaat het vooral om dorpen. Eindhoven is koploper: 345 minder gevallen ten opzichte van 2019. De gemeenten Helmond, Tilburg, Den Bosch en Etten-Leur hadden ook met aanzienlijk minder inbraken te maken.

In de gemeente Geldrop-Mierlo vond de grootste stijging plaats in Brabant, daar werd bij 65 meer auto's ingebroken. Landelijk was er in 2020 een daling van 6,7 procent.

Coronavirus had grote invloed

Het coronavirus had een grote invloed op de daling van het aantal autodiefstallen in Nederland, zo ook in Brabant. De coronamaatregelen, zoals de eerste lockdown van vorig jaar, zorgden voor een daling van 16,7 procent. Na die lockdown nam het aantal meldingen weer toe.

In heel Brabant is volgens Independer dezelfde trend zichtbaar, in zowel 2020 als in de eerste maanden van dit jaar. Tijdens de lockdowns werd er minder ingebroken en daartussen nam het aantal meldingen weer toe. In de gemeenten Eindhoven, Breda en Tilburg was deze trend het grootst.