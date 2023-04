2e NL-Alert voor uitslaande brand bij Axell Logistics op industrieterrein in Etten-Leur: omliggende woningen ontruimd

Roosenda­lers (17 en 30) rijden in gestolen auto op A58 en worden aangehou­den, 17-jarige zat achter het stuur

ROOSENDAAL - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 17-jarige jongen en 30-jarige man gearresteerd die op de A58 bij Roosendaal in een gestolen auto reden. Het voertuig was eerder gestolen in dezelfde stad en trok daarom de aandacht van de agenten.