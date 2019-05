300 liter drugsolie gevonden in drijvend Crystal Meth-lab in Moerdijk: bekijk hoe boobytrap politie verrast

Volleybal­ster Anne (nu 16, toen 13) werd stiekem gefilmd bij het omkleden: ‘Dit mag nooit meer iemand overkomen’

10:00 ZEELAND - Twee jaar lang kon Anne van Dijk niet praten over wat haar overkomen was. Nu wel. Het meisje (16) uit het dorp Zeeland wordt het gezicht én de stem van stichting De Stilte Verbroken die het taboe over seksueel misbruik in de sport wil doorbreken.