322 werknemers ontslagen bij failliete onderdelen staalbouwer ASK Romein in Roosendaal

Fietspaden in natuurge­bied de Maashorst worden breder, maar halfver­hard: ‘Dit is belache­lijk’

MAASHORST - Twee smalle, veelgebruikte fietspaden door natuurgebied de Maashorst worden vervangen door een veel breder pad met halfverharding. Maar niet iedereen is blij. ,,Waarom geen asfalt of beton? Dit is echt belachelijk.”