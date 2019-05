38-jarige man uit Maashees aangehouden na dodelijke caravanbrand

Pvda en CDA grootste partijen in Oost-Bra­bant, bekijk hier de uitslag van jouw gemeente

9:46 De uitslagen zijn binnen. De PvdA en het CDA hebben beiden in negen gemeenten in Oost-Brabant de meeste stemmen behaald. Asten springt er in de uitslag bovenuit. Het is de enige gemeente in Nederland waar 50PLUS de meeste stemmen behaalde en de plaats waar 50PLUS-voorman Toine Manders vandaan komt. Het lijkt erop dat de partij voldoende stemmen heeft gekregen en Manders een zetel in het Europees Parlement krijgt.