381 jerrycans met drugsafval gedumpt in Brabants bos: ‘Ze doen dat voor een paar rotcenten’

Man valt door dak van tankstati­on Firezone in Ulvenhout

ULVENHOUT - De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal uitgerukt vanwege een melding bij tankstation Firezone aan de Chaamseweg in Ulvenhout. Daar is een man rond 11.15 uur door het dak gezakt. In het dak zat asbest verwerkt, zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio.