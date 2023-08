5 redenen om uit te gaan

Bergse zorgverle­ner (62) verdacht van dood door schuld door te heet bad

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 62-jarige zorgverlener uit Bergen op Zoom ervan dat hij schuldig is aan de dood van een cliënt, de 14-jarige Zairo. Jacobus K. zou het slachtoffer op 10 maart 2020 in Steenbergen in een te heet bad hebben gezet, zonder eerst de watertemperatuur te controleren.