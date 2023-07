5 x Deze bijzondere kampioenschappen waren er in Breda

Schizofre­ne moordenaar van Yke (35) krijgt 6 jaar cel en tbs: ‘Blijvend gevaar voor anderen’

BREDA/TILBURG - De schizofrene Izzy P. die de Tilburgse Yke Engel (35) vorig jaar op beestachtige wijze met tientallen messteken om het leven bracht, is veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwang. Volgens de rechtbank is zijn stoornis niet te genezen en is hij een ‘blijvend gevaar voor anderen’.