50 jaar provinciehuis in Brabant: geruzie, vergisdemonstranten en pauselijk bezoek

Alleen maar meer mest en stallen, onderzoe­kers kritisch op 20 jaar Ruimte voor Ruimte in Brabant

15 oktober DEN BOSCH - Het mestoverschot en het staloppervlak is nog minstens zo groot en de natuur is er ook al weinig wijzer van geworden. Ruimte voor Ruimte heeft Brabant de afgelopen 20 jaar onvoldoende opgeleverd. Dat schrijft de Zuidelijke Rekenkamer in een rapport dat vrijdag is gepubliceerd.