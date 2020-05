50Plus blijft in Brabant gewoon 50Plus: ‘tot gisteren had Henk Krol draagvlak bij ons’

Voorzitter Roelof-Jan Mulder geeft aan best enig begrip te hebben voor de frustraties van Krol over het gedoe binnen de partij. Maar niet voor het feit dat hij de Tweede Kamerfractie verlaat, zijn zetel meeneemt en een eigen beweging start. ,,Ik kan me voorstellen dat hij zegt: nu heb ik er na tien jaar wel even genoeg van. Bij ons had Henk zeker draagvlak, tot gisteren. Ik ken hem al heel lang en heb hem nog gewaarschuwd dat hij als partijleider moest ingrijpen. Maar dat heeft hij niet gedaan.”

Henk Krol en aftredend partijvoorzitter Geert Dales bemoeiden zich in februari nog met de vorming van de nieuwe, rechtse coalitie in Brabant. Aanvankelijk leek 50Plus nadrukkelijk in beeld voor deelname. Na een gesprek met Krol en Dales zag de fractie daar echter toch van af. In hoeverre drukte vooral Dales daarbij zijn lijn door, zoals hem in de huidige partijrel verweten wordt? Daarover houdt 50Plus-fractievoorzitter Jan Frans Brouwers zich op de vlakte. ,,Het was na het overlijden van statenlid Rinus van Weert mijn eigen beslissing om niet te gaan meebesturen. We waren er op dit moment als partij eventjes niet klaar voor.”

Brouwers en zijn collega-statenlid Chris Spooren - de opvolger van Van Weert - blijven 50Plus in elk geval trouw. Dat zou ook gelden voor alle 50Plus’ers in de waterschappen en gemeenteraden; 50Plus is vertegenwoordigd in de steden Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond. ,,We hebben met de meeste vertegenwoordigers al wat uitgebreider gesproken”, aldus Mulder. ,,Al hebben we de taken een beetje verdeeld: ik heb zelf niet met iedereen contact gehad.”