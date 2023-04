538-artiesten over hun Koningsdag top en flop: ‘Flop? Die keer dat mijn moeder al mijn Pokémonkaarten verkocht’

Jonge artiesten waarschu­wen jongeren met muziek voor online gevaren: ‘Pesterijen neem je mee op je telefoon’

ROOSENDAAL - Sexting, grooming, digitaal pesten... Jonge Roosendaalse artiesten Julia Adriana en de band 5 Times Rock waarschuwen leeftijdsgenoten met liedjes op TikTok voor de gevaren van social media. ,,Want je kunt op school wel een veterstrik- of verkeersdiploma halen, een internetdiploma is er niet.”