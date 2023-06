6 x deze kraampjes vind je op de woensdagmarkt in Den Bosch

Klooster­Kul­tuur trapt af met Klooster­Rock: ‘Mooi als mensen straks vergaderen tussen kunst’

WAALRE- In Het Klooster in Waalre hoor je zaterdag geen gezang van een Gregoriaans abdijkoor, zoals je misschien zou verwachten, maar klinkt er punkrock. Neemt niet weg dat het abdijkoor een volgende keer zo maar wel het podium kan betreden. Het past in ieder geval in de ideeën rondom KloosterKultuur.