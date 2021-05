70% kans op regen? Dit is hoe je zo'n weersvoorspelling moet interpreteren

Volgens Klaassen ligt de interpretatie van de neerslagverwachtingen aan waar dat mensen deze opzoeken. ,,Als er op teletekst staat dat er 70 procent kans op regen is, dan geldt dat voor ergens in heel Nederland, niet in 70 procent van het land. Dat is dus heel grof en globaal, waar je erg weinig informatie uit kunt halen.” In de krant staat ook altijd een neerslagverwachting, maar daar moeten mensen volgens Klaassen zeker niet op bouwen. Die verwachting valt namelijk niet meer aan te passen als de situatie verandert.

Nee is het antwoord van Klaassen. ,,We hebben de laatste tijd veel te maken met buien. Een bui heeft een lokaal karakter en kan dus bijvoorbeeld in het noorden van Eindhoven overtrekken, terwijl het in het zuiden droog blijft. Dat maakt het heel lastig om een goed beeld te schetsen in weerapps. We zijn zeker dat de buien vallen, maar we weten niet precies waar en in welk gebied. Wanneer je te maken hebt met een regenfront, is zo'n percentagecijfer veel duidelijker en zekerder.”